Источник в МИД об испытании ракеты КНДР: позиция Москвы не изменилась

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Позиция России по урегулированию ситуации на Корейском полуострове в связи испытанием КНДР межконтинентальной ракеты изменений не претерпела, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Позиция России по урегулированию ситуации на Корейском полуострове хорошо известна и изменений не претерпела", — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что осуждает ядерные и ракетные испытания КНДР, но не раз призывала все страны воздерживаться от шагов, приводящих к эскалации в регионе.