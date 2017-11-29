В Лас-Вегасе мужчина в очках и парике в одиночку ограбил казино

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, ограбившего знаменитое казино Белладжио в Лас-Вегасе и скрывшегося с места преступления, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на правоохранителей.
"Сколько бы наличных у него не было, этого достаточно, чтобы ему грозил пожизненный тюремный срок", — приводит газета слова Пеллетье.
Американский актер Джеймс Вудс, известный по кинофильмам "Однажды в Америке" и "Сальвадор", находился в казино в момент совершения преступления. "Как настоящие игроки в покер, мы были сосредоточены на руках, мы играли и никто на самом деле не осознавал, что происходит. Вооруженный мужчина нацелил пистолет на кассира", — написал он в Twitter.
По словам Вудса, сотрудники казино действовали "превосходно". Никто из посетителей не пострадал.
In true poker player fashion we all were focused on the hands we were playing and nobody actually realized it was happening. The gunman pointed his weapon at the cashier with his back to the room.— James Woods (@RealJamesWoods) 29 ноября 2017 г.