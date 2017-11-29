В Лас-Вегасе мужчина в очках и парике в одиночку ограбил казино

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, ограбившего знаменитое казино Белладжио в Лас-Вегасе и скрывшегося с места преступления, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на правоохранителей.

По словам главы полиции города капитана Джона Пеллетье, мужчина был в парике, очках и частично скрыл свое лицо во время ограбления. Преступник действовал в одиночку, однако ему "против своей воли" помогал еще один мужчина, который в этот момент находился в автомобиле.

"Сколько бы наличных у него не было, этого достаточно, чтобы ему грозил пожизненный тюремный срок", — приводит газета слова Пеллетье.

Американский актер Джеймс Вудс, известный по кинофильмам "Однажды в Америке" и "Сальвадор", находился в казино в момент совершения преступления. "Как настоящие игроки в покер, мы были сосредоточены на руках, мы играли и никто на самом деле не осознавал, что происходит. Вооруженный мужчина нацелил пистолет на кассира", — написал он в Twitter.

По словам Вудса, сотрудники казино действовали "превосходно". Никто из посетителей не пострадал.