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Эксперт назвал новый пуск ракеты КНДР намеком на необходимость диалога

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1874)
11:2829.11.2017
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© AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДРТрансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Новый пуск ракеты со стороны КНДР может являться неким намеком Пхеньяна на то, что необходимо ускорить процесс начала переговоров по северокорейской ядерной программе, новые санкции против Северной Кореи не будут иметь влияния, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Трансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017
© REUTERS / Kim Hong-J
В КНДР рассказали о возможностях запущенной ракеты
Как сообщалось ранее, Северная Корея в ночь на среду провела очередное испытание ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии, близ префектуры Аомори. Ущерба не зафиксировано.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Намек на переговоры

По словам Дмитрия Мосякова, новым пуском ракеты КНДР показывает, что надо ускорить процесс начала переговоров.

"То есть это, как я думаю, такая форма показать, что отсутствие переговоров и отсутствие площадки переговорного процесса — это очень опасно в той ситуации, когда КНДР может в любой момент и новые пуски организовать. Поэтому, это некий намек, знак, что надо встречаться, надо обсуждать и надо разговаривать. Мне кажется именно так", — сказал эксперт РИА Новости.

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Военный эксперт прокомментировал новое ракетное испытание в КНДР
Он отметил, что существуют разные мнения насчет КНДР: одни выступают за "войну на уничтожение" северокорейского режима, другие говорят, что надо договариваться.

"И пока между ними решение какое-то определенное не принято, то я думаю, Северная Корея показывает, что нужно договариваться, и что это будет самым правильным", — добавил собеседник агентства.

Смешной разговор о санкциях

После пуска Пхеньяном ракеты некоторые страны, в числе которых, в частности, США и Франция, заявили о необходимости новых санкций против КНДР. По мнению заведующего центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, новые санкции против Пхеньяна не будут иметь никакого значения, так как КНДР уже давно живет в условиях санкций.

"Какие там еще могут быть санкции? КНДР под такими всеобъемлющими санкциями, что говорить о каких-то еще санкциях просто смешно. КНДР уже так давно живет в условиях санкциях и "отставки" от остального мира, что это (новые санкции – ред.) не имеет уже никакого значения", — сказал Дмитрий Мосяков.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын
© AP Photo / KCNA
Эксперт: продолжив ракетные запуски, КНДР пошла ва-банк
По словам эксперта, даже в условиях санкций какие-то связи, которые есть у КНДР с Китаем и другими ближайшими странами как были, так и будут. По его мнению, какие-то вещи, связанные с работой северокорейских рабочих в Китае, в России — это совершенно другой разговор.

"Это чисто гуманитарный вопрос, связанный просто с выживанием северокорейцев. Он не имеет никакого отношения к войне, к санкциям, ни к чему", — пояснил собеседник агентства.

Сложность для Китая

Как сказал Дмитрий Мосяков, сложно сказать, как поведет себя Пекин после очередного пуска со стороны Пхеньяна. Эксперт пояснил, что от отношений КНР с КНДР также зависит развитие отношений Пекина с Вашингтоном.

"Очень сложно сказать. У Китая очень сложная ситуация в отношениях с КНДР, потому что Китай (выступает) как главный ответственный за то, чтобы КНДР вела себя в определенных рамках. От этого напрямую зависят китайско-американские отношения. Так они выстраиваются президентом (США Дональдом) Трампом", — сказал Мосяков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency via Korea News Service
Ким Чен Ын объявил о "завершении ядерного вооружения" КНДР
По его словам, сложным является то, что существует взаимозависимость КНДР от Китая с одной стороны, а с другой стороны — зависимость Китая стратегически от существования Северной Кореи очевидно. При этом заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН напомнил, что Китай уже заявлял, что не позволит ничего сделать с Северной Кореей, и выступил чуть ли не гарантом северокорейской самостоятельности. По мнению эксперта, Пекин не хочет допустить ни американцев, никого другого к маньчжурской границе.

По мнению Мосякова, выходом стал бы поиск мирного урегулирования этого конфликта, например российское предложение о "двойном замораживании".

"Наше предложение носит универсальный характер и, по идее, должно устроить и одну, и другую сторону", — отметил собеседник агентства.

Ранее РФ совместно с Китаем предложила план, который предполагает "двойное замораживание": лидер КНДР Ким Чен Ын замораживает любые ядерные испытания, любые пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея замораживают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются КНДР как предлог для проведения испытаний. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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