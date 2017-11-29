Поэтапного обмена пленными в Донбассе не будет, заявили в ДНР и ЛНР

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Поэтапного обмена военнопленными в Донбассе не будет, только единовременный по формуле 74 на 306, сообщила журналистам Ольга Кобцева — представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

"Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается… Мы передаем всех на всех: 74 человека на 306", — сказала Кобцева.

Она выразила надежду, что на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске будет утверждена дата обмена военнопленными.