Япония обвинила КНДР в нарушении резолюций СБ ОНН

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Япония обвинила КНДР, которая испытала новую ракету, в нарушении резолюций СБ ООН, запрещающих Пхеньяну под угрозой международных санкций ядерные и ракетные испытания.
По его словам, ошибочно было бы полагать, что тем самым Пхеньян может взамен добиться переговоров.
Как сообщалось ранее, Северная Корея в ночь на среду провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая упала в 210 километрах от побережья Японии, близ префектуры Аомори. Ущерба не зафиксировано.
Япония потребовала созыва экстренного заседания СБ ООН.
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