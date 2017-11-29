Эксперт прокомментировал поставки американских ракет в Польшу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Продажа Польше американских ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем пройдет в рамках планового обновления вооруженных сил этой страны, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.

"Речь идет о том, что в рамках модернизации вооруженных сил Польши идет плановое обновление вооружений, в том числе за счет поставок современных систем из США. Это плановая работа", — сказал Коротченко.

По его словам, возможная поставка ракетно-артиллерийских систем и ракет класса "воздух-воздух" не является благотворительностью, так как Польша платит за это значительные средства, а также является лишь элементом агрессивной политики НАТО.

"Для России угрозу представляет не перевооружение армии Польши, а прежде всего размещение в Польше американских ПРО. Угрозой является существование НАТО и агрессивные планы этого альянса. Перевооружение армии Польши – это элемент этой политики", — отметил эксперт.