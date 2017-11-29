ЛНР и ДНР подтвердили готовность передать Киеву 74 пленных в рамках обмена

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика по-прежнему готова передать Киеву 16 удерживаемых лиц в связи с конфликтом в Донбассе, самопровозглашенная Донецкая народная республика — 58 человек, подтвердила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. После отставки Игоря Плотницкого с поста главы ЛНР в Кремле выразили надежду, что инициатива по обмену пленными останется в силе.

"Мы в очередной раз заявляем способность передать украинской стороне 74 человека. Со стороны Луганска – 16 человек, со стороны Донецкой народной республики 58", — сказала Кобцева.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что в ЛНР сохранят преемственность в реализации минских договоренностей и инициатив по обмену пленными c Киевом.