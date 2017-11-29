В Японии на необитаемом острове обнаружили деревянную лодку и семь человек

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Деревянная лодка, чья принадлежность пока не установлена, и семь человек обнаружены службой безопасности на море Японии на маленьком необитаемом острове около Хоккайдо, сообщила телекомпания NHK.
Принадлежность лодки устанавливается. По виду она очень похожа на рыболовецкие баркасы, которые используются в Северной Корее.
За последнюю неделю у берегов Японии несколько раз находили лодки из Северной Кореи. В одном случае рыбаки рассказали, что после поломки мотора их вынесло в море и прибило к берегам Японии, они выразили желание вернуться домой. В нескольких случаях на лодках были обнаружены только останки.
Служба безопасности на море выясняет происхождение и принадлежность лодки.