В Японии на необитаемом острове обнаружили деревянную лодку и семь человек

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Деревянная лодка, чья принадлежность пока не установлена, и семь человек обнаружены службой безопасности на море Японии на маленьком необитаемом острове около Хоккайдо, сообщила телекомпания NHK.

Лодка была найдена вертолетом службы во время патрулирования. Она зашла в бухту острова Мацумаэкодзима, а на самом острове с вертолета удалось обнаружить семь человек. Вертолет телекомпании также направился в тот район и увидел лодку в море, но со спущенным якорем. На судне удалось насчитать пять человек.

Принадлежность лодки устанавливается. По виду она очень похожа на рыболовецкие баркасы, которые используются в Северной Корее.

За последнюю неделю у берегов Японии несколько раз находили лодки из Северной Кореи. В одном случае рыбаки рассказали, что после поломки мотора их вынесло в море и прибило к берегам Японии, они выразили желание вернуться домой. В нескольких случаях на лодках были обнаружены только останки.

Служба безопасности на море выясняет происхождение и принадлежность лодки.