МИД Китая прокомментировал ракетные испытания КНДР

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Китай выражает крайнюю озабоченность в связи с ракетным испытанием КНДР и настоятельно призывает Пхеньян подчиниться требованиям соответствующих резолюций СБ ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона выражает крайнюю озабоченность в связи ракетной активностью КНДР и выступает против этого. Мы настоятельно призываем КНДР уважать требования соответствующих резолюций СБ ООН и прекратить действия, которые ведут к обострению напряженности на Корейском полуострове", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран в среду в 16.30 в Нью-Йорке (00.30 мск четверга) будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

При этом, по информации центрального северокорейского телевидения, лидер КНДР Ким Чен Ын, лично присутствовавший при запуске ракеты, дал ему высокую оценку, сказав, что был достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства.