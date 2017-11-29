Дипломаты рассказали о возможностях запущенной КНДР ракеты

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Северокорейская баллистическая ракета "Хвасон-15" способна нести "сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку". Об этом говорится в сообщении посольства КНДР в Москве, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Хвасон-15" может достичь любой точки материковой части США.
В дипмиссии также рассказали о целях разработки и развития северокорейского стратегического оружия. Это делается для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности от "политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США", а также ради "мирной жизни народа".
"Мы еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы нашего государства", — говорится в сообщении.
В Пхеньяне заверили, что испытание не угрожало безопасности соседних стран. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском и дал ему высокую оценку. По его словам, страна достигла "исторического успеха в завершении ядерного вооружения государства".
Военные из США, Японии и Южной Кореи считают, что испытанная ракета превосходит по характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран сегодня в Нью-Йорке в 16:30 (00:30 мск четверга) созовут экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
КНДР продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. Перед нынешним испытанием последний раз Пхеньян запускал ракету "Хвасон-12" в сентябре.