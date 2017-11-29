Дипломаты рассказали о возможностях запущенной КНДР ракеты

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Северокорейская баллистическая ракета "Хвасон-15" способна нести "сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку". Об этом говорится в сообщении посольства КНДР в Москве, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Хвасон-15" может достичь любой точки материковой части США.

В дипмиссии также рассказали о целях разработки и развития северокорейского стратегического оружия. Это делается для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности от "политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США", а также ради "мирной жизни народа".

"Мы еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы нашего государства", — говорится в сообщении.

Пуск ракеты состоялся в ночь на среду в 03:18 по местному времени (21:18 мск вторника). Высота полета составила 4 475 километров, дальность — 950 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

В Пхеньяне заверили, что испытание не угрожало безопасности соседних стран. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском и дал ему высокую оценку. По его словам, страна достигла "исторического успеха в завершении ядерного вооружения государства".

Военные из США, Японии и Южной Кореи считают, что испытанная ракета превосходит по характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран сегодня в Нью-Йорке в 16:30 (00:30 мск четверга) созовут экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Южная Корея в ответ на действия КНДР провела ракетные испытания. В Вашингтоне пообещали задействовать все ресурсы, чтобы "экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от ядерной и баллистической программы".

КНДР продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. Перед нынешним испытанием последний раз Пхеньян запускал ракету "Хвасон-12" в сентябре.

В отношении КНДР действуют санкции Совета Безопасности ООН, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.

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