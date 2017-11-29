Украинские силовики выпустили по ДНР более 20 мин за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (396)

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 20 мин за минувшие сутки, повреждены два дома, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе.

"Горловское направление: минометы калибром 82 миллиметра применялись дважды, выпущено девять мин. Мариупольское направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись два раза, выпущено 12 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В Горловке в результате обстрела повреждения получили два дома.