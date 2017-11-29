СМИ сообщили о задержании в Турции 343 военных за связи с Гюленом

АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 360 человек, в том числе 343 военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ордера на арест выдала прокуратура Стамбула.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

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