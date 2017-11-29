Военный эксперт прокомментировал новое ракетное испытание в КНДР

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Северная Корея в ближайшее время может принять на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести ядерный заряд и достигать любой точки США, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Как сообщалось ранее, Северная Корея в ночь на среду провела очередное испытание ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии, близ префектуры Аомори. Ущерба не зафиксировано. В заявлении КНДР отмечается, что новая ракета получила название "Хвасон-15".

"Если говорить о том, какой тип ракеты был испытан, то мы пока что имеем только внешние характеристики этого испытания. Однозначно утверждать трудно — является ли это изделие межконтинентальной ракетой, или это ракета средней дальности, но никто не сомневается, что в ближайшее время КНДР сможет поставить на вооружение ракеты межконтинентальной дальности", — сказал Мураховский.

По его мнению, очередные испытания ракеты является следствием очередного этапа обострения отношений между КНДР с одной стороны — и США и Южной Кореей с другой. Он также отметил, что заявление КНДР о завершении создания полноценных ракетно-ядерных сил во многом соответствует действительности.

"Мы уже знаем, что у них точно есть баллистические ракеты средней дальности, также с высокой вероятностью можно говорить, что корейцы провели испытания ядерных боеприпасов. Об этом можно говорить по косвенным признакам. Они уверенно движутся в направлении создания межконтинентальной ракеты", — отметил эксперт.

По словам эксперта, КНДР и ранее заявляла, что обладает межконтинентальной ракетой, "если эта ракета действительно является межконтинентальной, то она обладает дальностью порядка 9-10 тысяч километров, а в этом случае это покрывает территорию США".

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