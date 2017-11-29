МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Италии сына "босса боссов" мафии приговорили к принудительным работам
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Джузеппе Сальваторе Риина, сын Сальваторе "Тото" Риина, проведет один год в исправительной тюрьме, сообщает La Repubblica.
Он также нарушил предписание, в соответствии с которым не мог покидать дом ночью.
Джузеппе Сальваторе Риина ранее был судим за участие в преступной группировке и провел в тюрьме почти девять лет. Его отец, Сальваторе "Тото" Риина, также известный как "босс боссов" коза ностра, скончался почти две недели назад в возрасте 87 лет. Он получил несколько пожизненных сроков по обвинению в организации многочисленных убийств.