МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Италии сына "босса боссов" мафии приговорили к принудительным работам

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Джузеппе Сальваторе Риина, сын Сальваторе "Тото" Риина, проведет один год в исправительной тюрьме, сообщает La Repubblica.

По информации издания, Джузеппе Сальваторе Риина, который был признан опасным для общества и находился под наблюдением, заподозрили в нарушении нескольких законов. В частности, сын итальянского мафиози, как заявляют правоохранители, имел контакты с наркоторговцами.

Он также нарушил предписание, в соответствии с которым не мог покидать дом ночью.

Джузеппе Сальваторе Риина ранее был судим за участие в преступной группировке и провел в тюрьме почти девять лет. Его отец, Сальваторе "Тото" Риина, также известный как "босс боссов" коза ностра, скончался почти две недели назад в возрасте 87 лет. Он получил несколько пожизненных сроков по обвинению в организации многочисленных убийств.