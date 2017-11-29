В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вашингтон теряет позиции в Центральной Азии из-за увеличения влияния России, говорится в отчете исследовательского центра Европарламента, на который ссылается RT.

"Ослабление военного присутствия США в Центральной Азии частично обусловлено снижением масштаба операций в Афганистане, однако основная причина — возвращение региона в сферу российского влияния. Казахстан, Киргизия и Таджикистан являются военными союзниками России, которая в 2014 году убедила Киргизию не продлевать соглашение с США об аренде авиабазы "Манас", — сообщается в отчете.

В документе также упоминается, что США потеряли возможность транспортировать вооружение через Россию в Афганистан. В 2015 году российский премьер Дмитрий Медведев закрыл транзит по Северной сети снабжений, которая предоставляла США возможность транспортировки снаряжения и вооружений с 2008 года.

Кроме того, в Европарламенте отметили, что Вашингтон уступает Москве по уровню торговли со странами Центральной Азией. В 2016 году доля США в общем объеме торговли стран региона составила 2,4%, тогда как доля России на этом рынке была на уровне 18%.