Ким Чен Ын заявил об историческом успехе КНДР в ядерном вооружении страны

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при ночном испытании баллистической ракеты, согласно официальному заявлению, переданному в среду днем в эфире центрального северокорейского телевидения.

"Лично наблюдая за успешным испытанием МБР "Хвасон-15", товарищ Ким Чен Ын дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства", — говорится в заявлении.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет выпущенной в среду ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран в среду в 16.30 в Нью-Йорке (00.30 мск четверга) будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

Еще до заявления КНДР военные эксперты Японии и США также склонялись к тому, что ракета является межконтинентальной, способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона. "Хвасон-15", так же как и ее более ранняя модификация МБР "Хвасон-14", опробованная в июле, была выпущена по навесной траектории — вертикально под изначально заданным большим углом для того, чтобы сократить дальность полета в горизонтальной плоскости. В июле были испытаны две ракеты "Хвасон-14". Пуск "Хвасон-15" прервал молчание КНДР, длившееся два с половиной месяца с 15 сентября, когда была испытана ракета средней дальности "Хвасон-12". Она, так же как и еще одна ракета этой же модификации, выпущенная 29 августа, перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.