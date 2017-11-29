КНДР заявила, что новая ракета способна достичь любой точки США

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. КНДР утверждает, что успешно испытала баллистическую ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цели на всей территории США.

Такая информация была передана в эфире северокорейского телевидения.

"Ракета "Хвасон-15" представляет собой мощную межконтинентальную баллистическую ракету. Ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой новейшего типа и нанести удар по всей территории США", — подчеркивается в заявлении.

Пуск состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

В Пхеньяне добавили, что испытание не повлияло на безопасность близлежащих государств. "Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — говорится в коммюнике.

Как отмечается, при испытании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Испытание ракеты вызвало резкое недовольство Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп заявил, что пуск ракеты не меняет подход США к подходу к северокорейскому вопросу, и его страна справится с этой ситуацией. Вице-президент Майк Пенс пообещал развернуть все ресурсы США, чтобы "экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, осудил пуск ракеты в КНДР и призвал все страны усилить на Пхеньян дипломатическое и политические давление.

Северная Корея с апреля этого года регулярно проводила испытания, однако с 15 сентября, когда выпущенная из КНДР баллистическая ракета перелетела через территорию Японии, наступило затишье.

КНДР продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. В ответ на это Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна. Они значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.