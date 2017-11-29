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КНДР заявила, что новая ракета способна достичь любой точки США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1865)
06:4529.11.2017
(обновлено: 07:46 29.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фотоГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. КНДР утверждает, что успешно испытала баллистическую ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цели на всей территории США.

Пусковые установки баллистических ракет. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молчание прервано: КНДР осуществила новый ракетный пуск
Такая информация была передана в эфире северокорейского телевидения.

"Ракета "Хвасон-15" представляет собой мощную межконтинентальную баллистическую ракету. Ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой новейшего типа и нанести удар по всей территории США", — подчеркивается в заявлении.

Пуск состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

В Пхеньяне добавили, что испытание не повлияло на безопасность близлежащих государств. "Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — говорится в коммюнике.

Как отмечается, при испытании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Испытание ракеты вызвало резкое недовольство Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп заявил, что пуск ракеты не меняет подход США к подходу к северокорейскому вопросу, и его страна справится с этой ситуацией. Вице-президент Майк Пенс пообещал развернуть все ресурсы США, чтобы "экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, осудил пуск ракеты в КНДР и призвал все страны усилить на Пхеньян дипломатическое и политические давление.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AFP 2017 / Risto Bozovic
Пенс рассказал, как США ответят на запуск ракеты КНДР
Северная Корея с апреля этого года регулярно проводила испытания, однако с 15 сентября, когда выпущенная из КНДР баллистическая ракета перелетела через территорию Японии, наступило затишье.

КНДР продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. В ответ на это Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна. Они значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаль Коэн
они со своими санкциями довыеживаются бесполое сборище
07:07
29.11.2017
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Robin Goodov
Не знаю какая проблема подарить нашему Корейскому товарищу Киму, нормальную баллистическую ракету, ну на "Новый год" например. Раз мы такие правильные, то с демократией с мире есть кому боротся, молодец Ким, настоящий мужчина!!!
07:19
29.11.2017
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