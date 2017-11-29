ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты в заявлении, переданном днем в среду в эфире северокорейского телевидения.

В заявлении КНДР отмечается, что новая ракета получила название "Хвасон-15".

Как сообщалось ранее, Северная Корея в ночь на среду провела очередное испытание ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии, близ префектуры Аомори. Ущерба не зафиксировано.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.