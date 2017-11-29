БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Американский батискаф, направленный в зону поисков пропавшей подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", сможет начать работу только после установления местоположения субмарины, заявил РИА Новости представитель военного флота Аргентины Энрике Бальби.

"Вначале нужно обнаружить субмарину", — сказал Бальби, отметив, что батискаф, который может опускаться на глубину 600 метров, "служит исключительно для спасения".

Ранее сообщалось, что прибытие американского батискафа откладывается из-за сильного ветра.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".