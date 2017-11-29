Посольство России прокомментировало реакцию США на закон о СМИ-иноагентах

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Осуждение госдепом США российского закона о СМИ-иноагентах является очередной демонстрацией политики двойных стандартов, говорится в комментарии посольства РФ в США.

Ранее госдеп США осудил российский закон о СМИ-иноагентах и назвал его угрозой свободе прессы и нарушением прав человека.

"Заявление госдепа США – очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все "с ног на голову" в теме иностранных агентов", — говорится в опубликованном в Facebook дипмиссии комментарии.

"В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы. Так и не поняли, что подобная логика действий в отношении России бесперспективна", — заявляют российские дипломаты.

В российской дипмиссии напомнили, что "изменения в российское законодательство внесены после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ в США".

"В очередной раз здесь продемонстрировали, что привыкли слушать только себя", — подчеркивается в сообщении посольства.

"Предложенную Вашингтоном "игру с нулевым результатом" еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины – преследования российских СМИ в США", — резюмировали дипломаты.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.