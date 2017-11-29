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Молчание прервано: КНДР осуществила новый ракетный пуск

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1862)
05:2329.11.2017
(обновлено: 05:41 29.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПусковые установки баллистических ракет. Архивное фотоПусковые установки баллистических ракет. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Рано утром в среду в 03.18 (21.18 мск вторника) КНДР прервала затянувшееся на два с половиной месяца молчание и провела очередной пуск баллистической ракеты.

По данным военных США, Японии и Южной Кореи, новая ракета превосходит по техническим характеристикам испытанные до сих пор Северной Кореей баллистические ракеты.

Угроза Вашингтону

Полет ракеты продлился 53 минуты, за это время максимальная высота полета составила 4-4,5 тысячи километров, а дальность – около тысячи километров. Она упала в 250 километрах от берегов Японии в исключительной экономической зоне в районе префектуры Аомори. Радары зафиксировали ее разделение на три части, из этого эксперты делают вывод, что это были две ступени собственно ракеты и модель боеголовки.

Новости об испытании водородной бомбы в КНДР на экране телевизора в сеульском метро, Республика Корея. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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Ракета была выпущена по так называемой навесной траектории – не горизонтально, а вертикально под большим углом с тем, чтобы умышленно сократить дальность полета. Если бы она была выпущена по обычной траектории, ее дальность могла бы составлять 13 тысяч километров. Это означает, что радиус действия покрыл бы столицу США Вашингтон.

В связи с новым пуском министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что КНДР "создает такие ракеты, которые могут угрожать практически всему миру", а также "безусловно, США". Президент США Дональд Трамп заявил, что США "справятся с этим", и подчеркнул, что подход его страны к этой проблеме останется неизменным.

Жители КНДР смотрят репортаж о запуске межконтинентальной баллистической ракеты
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
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"Ничего не поменяется. Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся", — пообещал Трамп. Он добавил также, что у США очень серьезный подход к проблеме.

В то же время госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна по-прежнему пока открыта для ведения дипломатического диалога.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути денуклеаризации и прекращения воинственных действий КНДР", — заявил госсекретарь.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Реакция союзников

Япония и Южная Корея назвали очередной пуск провокационным и неприемлемым и заявили решительный протест. Обе страны настояли на экстренном созыве Совета Безопасности ООН, заседание которого назначено на вечер среды 16.30 (00.30 мск в четверг). Пуск осудили также Канада, Франция, Великобритания и другие страны. В Японии и Южной Корее были также экстренно созваны заседания Национальных советов безопасности.

Пхеньян. КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Южная Корея в ответ на пуск провела свои ракетные испытания на суше, в море и воздухе. С 03.23 до 03.44 по местному времени (с 21.23 до 21.44 мск) были проведены объединенные ракетные учения сухопутных, морских и военно-воздушных сил по нанесению точечных ударов по КНДР. Южнокорейские военные провели пуски баллистической ракеты "Хёнму-2" с дальностью 300 километров, ракеты "Хэсон-2" класса "корабль — земля" с дальностью 1000 километров и ракета "Спайс —2000" класса "воздух-земля" с дальностью 57 километров.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Семья "Хвасон"

Выпущенная ракета КНДР, скорее всего, была межконтинентальной. Такой предварительный вывод японских экспертов озвучил министр обороны Японии Ицунори Онодэра. Южнокорейские военные считают, что была испытана "Хвасон-14" — баллистическая ракета дальнего радиуса действия. Две ракеты этого типа были протестированы в июле этого года. Они также были выпущены по навесной траектории.

Пхеньян. КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пуск ракеты стал первым за два с половиной месяца молчания Северной Кореи после того, как 29 августа и 15 сентября она провела испытания ракеты средней дальности "Хвасон-12". Обе ракеты перелетели через территорию Японии.

Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, все это время КНДР ожидала, что США и их союзники проявят такую же сдержанность.

"Увы, этого не произошло. И сегодняшний пуск, возможно – повторю, возможно, — является демонстрацией разочарования отсутствием гибкости в позиции США и их союзников в регионе", — считает Косачев.

В Японии ряд экспертов также полагают, что возобновление ракетных пусков может быть реакцией на то, что США вновь внесли КНДР в список стран, помогающих терроризму.

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