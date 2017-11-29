Генсек ООН призвал КНДР отказаться от дестабилизирующих шагов

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после нового ракетного пуска КНДР призвал власти страны отказаться от дальнейших дестабилизирующих шагов, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, глава всемирной организации "серьезно осуждает очередной пуск баллистической ракеты КНДР".

"Генеральный секретарь настоятельно призывает КНДР отказаться от дальнейших дестабилизирующих шагов", — говорится в распространенном заявлении.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.