Пенс сообщил о действиях США в ответ на запуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США рассматривают возможность дополнительных мер в отношении КНДР из-за очередного ракетного пуска, заявил во вторник вице-президент страны Майк Пенс.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

"Только на прошлой неделе президент (США Дональд) Трамп причислил Северную Корею к странам-пособникам терроризма, и в свете сегодняшней провокации наша администрация рассматривает дополнительные меры", — сказал Пенс, выступая в Hudson Institute в Нью-Йорке.

Он заявил, что "режиму Ким (Чен Ына) лучше бы не испытывать решимость этого президента или возможности вооруженных сил США".

"Мы продолжим разворачивать все ресурсы США, чтобы экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы", — сказал Пенс.

Ранее в ноябре президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил, что Соединенные Штаты вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Во вторник минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна. Госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что США считают необходимым международное влияние на Пхеньян и потому внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

Северная Корея с апреля этого года регулярно проводила испытания, однако с 15 сентября, когда выпущенная из КНДР баллистическая ракета перелетела через территорию Японии, наступило затишье.

КНДР продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. В ответ на это Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна. Они значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, однако в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.