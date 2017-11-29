Пенс сообщил о действиях США в ответ на запуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США рассматривают возможность дополнительных мер в отношении КНДР из-за очередного ракетного пуска, заявил во вторник вице-президент страны Майк Пенс.
"Только на прошлой неделе президент (США Дональд) Трамп причислил Северную Корею к странам-пособникам терроризма, и в свете сегодняшней провокации наша администрация рассматривает дополнительные меры", — сказал Пенс, выступая в Hudson Institute в Нью-Йорке.
Он заявил, что "режиму Ким (Чен Ына) лучше бы не испытывать решимость этого президента или возможности вооруженных сил США".
"Мы продолжим разворачивать все ресурсы США, чтобы экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы", — сказал Пенс.
Северная Корея с апреля этого года регулярно проводила испытания, однако с 15 сентября, когда выпущенная из КНДР баллистическая ракета перелетела через территорию Японии, наступило затишье.
Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, однако в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.