Эксперт оценил последствия запуска ракеты для КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Запуск ракеты КНДР повысит напряженность на мировой арене, однако страшных последствий для Северной Кореи не будет, так как одиночного пуска недостаточно для ответного удара США, считает доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

"Очевидно, что этот запуск повысит напряженность. Я не думаю, что для Северной Кореи могут быть какие-то очень страшные последствия, потому что все возможные санкции уже введены. Осталось только начать полную блокаду, чтобы народ начал умирать. Я думаю, что вряд ли Совет Безопасности (ООН – ред.) на это пойдет. Еще один вариант: нанесение удара США, о чем неоднократно говорил президент Трамп. Но, мне кажется, что одного одиночного запуска ракеты недостаточно", — рассказал Лукин РИА Новости.

Сейчас, по мнению доцента кафедры международных отношений ДВФУ, важным вопросом становится классификация ракеты.

"Если это ракета большой дальности, средней или межконтинентальная, то это, конечно, очень серьезный шаг. Если это ракета малой дальности, то, возможно, это одна из тех ракет, которые мы видели. Сейчас главная разница между ракетами — способна ли она достать США или нет", — сообщил он.

Лукин отметил, что предыдущую ракету КНДР запустили еще 15 сентября. Более чем два месяца перерыва вызывали осторожный оптимизм у дипломатов.

"Возможно, северокорейцы хотели пойти на переговоры и уменьшить напряженность, но, к сожалению, американцы или не услышали или не захотели услышать. Может быть, пауза была вызвана чисто технологическими причинами", — заключил эксперт.

По данным Примгидромета, радиационный фон в Приморском крае — 12 мкР/ч, не превышен. Информация обновляется ежечасно.