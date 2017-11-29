Аэропорт на Бали, где произошло извержение вулкана, будет закрыт еще сутки

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Индонезии продлевают еще на сутки распоряжение о закрытии международного аэропорта на острове Бали из-за облака пепла после извержения вулкана Агунг, говорится в заявлении на сайте аэропорта.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт острова будет закрыт до 02.00 мск вторника.
"Международный аэропорт Нгурах-Рай закрыт из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг с 29 ноября 02.16 часов (21.16 мск вторника) до 30 ноября 07.00 часов (02.00 мск)", — говорится в заявлении на сайте аэропорта.
Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.