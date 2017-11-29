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Аэропорт на Бали, где произошло извержение вулкана, будет закрыт еще сутки

04:5929.11.2017
(обновлено: 05:05 29.11.2017)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Индонезии продлевают еще на сутки распоряжение о закрытии международного аэропорта на острове Бали из-за облака пепла после извержения вулкана Агунг, говорится в заявлении на сайте аэропорта.

Сотрудник BNPB одевает маску ребенку
© REUTERS / Antara Foto/Nyoman Budhiana
На Бали отели предложили туристам скидки из-за извержения вулкана
В воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт острова будет закрыт до 02.00 мск вторника.

"Международный аэропорт Нгурах-Рай закрыт из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг с 29 ноября 02.16 часов (21.16 мск вторника) до 30 ноября 07.00 часов (02.00 мск)", — говорится в заявлении на сайте аэропорта.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

Столб дыма и одинокие туристы на берегу: извержение вулкана на Бали
© 2017 Associated Press Ruptly
Извержение на Бали: дым поднялся на четыре километра, но паники нет
В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров. Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающим в возможной зоне извержения вулкана.

Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.

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