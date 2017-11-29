Обвиняемый во взломе Yahoo выходец из Казахстана признал себя виновным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Обвиняемый во взломе Yahoo канадский гражданин, выходец из Казахстана Карим Баратов признал свою вину перед судом в Сан-Франциско, говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста США.

В августе на заседании суда Баратов заявил о своей невиновности и согласился на задержание до процесса, поскольку суд отказал ему в выходе под залог.

Как говорится в заявлении, приговор в отношении Баратова может быть объявлен на слушании, назначенном на 20 февраля.

Ранее обвиняемый сам согласился на экстрадицию из Канады, заявив, что хочет, чтобы его дело продвигалось вперед. Канадский судья при этом предупредил сторону защиты, что Баратов может столкнуться с новыми обвинениями со стороны США после того, как согласился предстать перед американским судом.

Баратов был арестован по ордеру властей США в Торонто. По данным минюста США, уроженец Казахстана является обладателем канадского паспорта. МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства этой страны.

Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый, хакер Алексей Белан, получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Прокуроры в США утверждают, что это могло быть сделано от имени российского правительства. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты.