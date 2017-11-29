В Южной Корее после пуска ракеты КНДР пройдет экстренное заседание властей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Финансовые власти Южной Кореи созовут экстренное заседание в среду, чтобы проверить местный финансовый рынок после очередного пуска ракеты КНДР, передает агентство Ренхап.

Сообщается, что на встрече будут присутствовать представители министерства финансов, Комиссии по финансовым услугам, а также Службы финансового надзора Южной Кореи.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.