МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Подводная лодка военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан" при участии российских специалистов может быть поднята с глубины до пяти тысяч метров, заявил РИА Новости в среду бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Корреспондент РИА Новости сообщил во вторник, что корвет Robinson ВМС Аргентины с российскими специалистами на борту направился в район поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан".

Корабль вышел из порта Комодоро-Ривадавия. В состав российской группы вошли командир и операторы подводного аппарата "Пантера Плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Ее возглавил начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России Сергей Башмаков.

На поиски субмарины также вышло норвежское судно Sophie Siem.

"Глубины, с которых могут поднять подводную лодку "Сан-Хуан" особых ограничений не имеют. Я думаю, с глубины до пяти тысяч метров поднять могут", — сказал Валуев.

По его словам, "квалификация российских специалистов и их техническая оснащенность позволяют надеяться на успешный исход этой аварийно-спасательной операции".

Адмирал отметил, что норвежское судно, вышедшее в район поиска, является одним из лучших в мире по возможностям подъема различных объектов с больших глубин.

"Во всяком случае, советскую подводную лодку К-129 на Дальнем Востоке еще в 1968 году американцы подняли с глубины пяти с половиной тысяч метров", — добавил Валуев.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи на борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби ранее заявил об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".