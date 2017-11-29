Президент Южной Кореи осудил пуск ракеты КНДР

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин осудил очередной ракетный пуск КНДР и пообещал принять самые решительные меры, сообщает агентство Ренхап.

"Я решительно осуждаю Северную Корею за организацию таких безрассудных провокаций", — заявил Мун на экстренном заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось через несколько часов после сообщения об очередных ракетных испытаниях КНДР.

"Северная Корея должна немедленно отказаться от своих безрассудных стремлений, которые приведут к ее изоляции и краху, и сесть за стол переговоров. Правительство никогда не потерпит провокаций со стороны КНЛР", — добавил южнокорейский лидер.

Президент Южной Кореи добавил, что страна будет продолжать наращивать свои возможности в сфере обороны. Он настоятельно рекомендовал Пхеньяну прекратить военные провокации, отметив, что они могут заставить США задуматься о необходимости нанесения упреждающего удара.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.