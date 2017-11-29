Президент Южной Кореи осудил пуск ракеты КНДР

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин осудил очередной ракетный пуск КНДР и пообещал принять самые решительные меры, сообщает агентство Ренхап.
"Северная Корея должна немедленно отказаться от своих безрассудных стремлений, которые приведут к ее изоляции и краху, и сесть за стол переговоров. Правительство никогда не потерпит провокаций со стороны КНЛР", — добавил южнокорейский лидер.
Президент Южной Кореи добавил, что страна будет продолжать наращивать свои возможности в сфере обороны. Он настоятельно рекомендовал Пхеньяну прекратить военные провокации, отметив, что они могут заставить США задуматься о необходимости нанесения упреждающего удара.
В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.