Суд подтвердил законность назначения Трампом врио главы финрегулятора

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Судья в Вашингтоне подтвердил законность назначения на пост исполняющего обязанности директора Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) руководителя бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, сообщил Белый дом.

Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) — один из ряда финансовых регуляторов в США, создано в 2010 году в результате финансовой реформы Додда-Франка и располагает годовым бюджетом более чем 600 миллионов долларов. Занимается регулированием банков, кредитных союзов, брокерских фирм, и фирм, занимающихся обслуживанием ипотечных кредитов, а также коллекторских агентств и индустрии краткосрочных займов.

"Администрация приветствует решение суда, которое поддерживает законную власть президента назначить директора Малвени и.о. руководителя CFPB", — заявили в Белом доме в связи с решением суда.

Ранее вокруг ведомства разгорелся скандал после ухода в отставку его бывшего руководителя Ричарда Кордрея. Президент временно назначил Малвени и.о. руководителя, однако заместитель Кордея Леандра Инглиш заявила, что, согласно действующей субординации, она должна занять кресло руководителя в случае его ухода. В понедельник и Инглиш и Малвени заявили сотрудникам ведомства о том, что являются его руководителем.

Инглиш попыталась опротестовать назначение Белого дома через суд, подав требование о судебном запрете Малвени приходить в ведомство. В Белом доме ее действия назвали "политическим трюком".

Как сообщает The Hill, в пятницу вечером окружной судья Тимоти Берри отклонил просьбу Инглиш и тем самым позволил Малвени быть главой ведомства до назначения постоянного руководителя. Судья также оставил за Инглиш право подать апелляцию на его решение.