Источник рассказал о жертвах взрыва на юге Йемена

САНА, 29 ноя — РИА Новости. Один человек был убит и еще четыре человека получили ранения при взрыве, совершенном террористами, предположительно, "Аль-Каиды"* в здании министерства финансов в городе Аден на юге Йемена, сообщил РИА Новости источник с места событий.

По данным собеседника агентства, взрыв нанес серьезный ущерб зданию и соседним домам.

Ранее сообщалось, что боевики взорвали бомбу в автомобиле, въехавшем в правительственное здание в городе Аден на юге Йемена.

*Запрещенная в Росии террористическая организация