Лидеры США и Южной Кореи обсудили "ответ" на запуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Лидеры США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили "ответ " на ракетный пуск КНДР, обозначив "серьезную угрозу" миру от "безрассудных" действий Пхеньяна, сообщил Белый дом по итогам разговора президентов двух стран.

Согласно поступившему РИА Новости сообщению пресс-службы Трампа, лидеры "обсудили ответ союзников на испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты".

"Оба лидера подчеркнули серьезную угрозу, которую последняя провокация Северной Кореи представляет не только для США и Республики Корея, но и для всего мира", — заявили в Белом доме.

"Президент Трамп и президент Мун (Чжэ Ин) вновь жестко осудили безрассудные действия Северной Кореи по продвижению своей ядерной и баллистической программы, отметив, что это вооружение лишь подрывает безопасность Северной Кореи и углубляет ее дипломатическую и экономическую изоляцию", — подчеркнули в ведомстве.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.