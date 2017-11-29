Лидеры США и Южной Кореи обсудили "ответ" на запуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Лидеры США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили "ответ " на ракетный пуск КНДР, обозначив "серьезную угрозу" миру от "безрассудных" действий Пхеньяна, сообщил Белый дом по итогам разговора президентов двух стран.
"Оба лидера подчеркнули серьезную угрозу, которую последняя провокация Северной Кореи представляет не только для США и Республики Корея, но и для всего мира", — заявили в Белом доме.
"Президент Трамп и президент Мун (Чжэ Ин) вновь жестко осудили безрассудные действия Северной Кореи по продвижению своей ядерной и баллистической программы, отметив, что это вооружение лишь подрывает безопасность Северной Кореи и углубляет ее дипломатическую и экономическую изоляцию", — подчеркнули в ведомстве.
В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.