Пленный украинский солдат рассказал о планах захвата поселка в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Украинские силовики планировали занять поселок Фрунзе в самопровозглашенной Луганской народной республике во время операции в районе данного населенного пункта, рассказывает пленный военнослужащий ВСУ Роман Фурсов на видео, распространенном пресс-службой Народной милиции ЛНР.

Ранее в Луганске заявили, что 23 ноября трое солдат вооруженных сил Украины погибли, двое были ранены при попытке выйти на позиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе у поселка Фрунзе. Позже еще один раненый солдат ВСУ был обнаружен в районе инцидента и отправлен в больницу ЛНР. 25 ноября тела троих военнослужащих передали украинским волонтерам.

"По окончании захвата позиций нужно выставить вооружение: ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет — ред.) и СПГ (станковый противотанковый гранатомет — ред.) для дальнейшего продвижения на поселок Фрунзе", — рассказал о поставленной командованием задаче Фурсов.

По его словам, военнослужащие ВСУ должны были взять под контроль и позиции Народной милиции ЛНР в этом районе у линии соприкосновения.

"Обсуждали, что чтобы занять эту позицию "сепарскую" (Народной милиции ЛНР — ред.) на трассе Бахмут. Командир роты сказал, что там слабое охранение…, что мы можем ее захватить без каких- либо усилий", — уточнил детали планируемой операции военнопленный.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.