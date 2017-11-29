США и Европа плечом к плечу: Тиллерсон высказался о санкциях против России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Европа противодействуют "российской агрессии" при помощи согласованной санкционной политики в отношении России. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики", — заявил глава американской дипломатии.

Тиллерсон выразил надежду, что российские власти примут необходимые меры для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнят "свои обязательства в рамках "Минска". Руководитель госдепартамента отметил, что эти действия России позволят начать процесс "восстановления нормальных отношений".

Он также назвал условие снятия ограничительных мер в отношении России. По его словам, санкции будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

"Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций", — подчеркнул Тиллерсон.

Подобную позицию в вопросе снятия санкций с России обозначила канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что санкции будут сняты, "когда будет устранена причина".

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, она приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Необходимость координации по санкциям

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини также подчеркнула, что ЕС и США должны координировать друг с другом санкции против России. Комментируя принятый американскими властями летом этого года закон "О противодействии противникам Америки через санкции", который нацелен против России, Ирана и КНДР, Могерини акцентировала внимание на том, что в последние время контакты по вопросу ограничительных мер в отношении Москвы были "очень интенсивными".

По ее словам, для ЕС "есть два важных элемента: во-первых, мы хотим и нам необходима полная координация с американскими друзьями по санкциям в отношении России; во-вторых, мы хотим иметь полное рассмотрение европейских обеспокоенностей, когда речь идет о реализации закона".

Удар по ЕС

В ряде европейских стран высказывались против антироссийских санкций, отмечая, что они вредят и их экономике. В частности, лидер итальянской партии "Лига севера" Маттео Сальвини посетовал, что санкции против Москвы привели Рим к убыткам в семь миллиардов евро и закрытию малых и средних компаний, ориентированных на экспорт в Россию.

"В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством", — отметил он.

В свою очередь, президент Болгарии Румен Радев заявил, что ограничительные меры не могут действовать вечно. Глава государства отметил, что выступает за отмену санкций Евросоюза, но как президент не может инициировать этот процесс. Кроме того, Радев рассказал о недовольстве болгарских предпринимателей ограничениями в адрес России.

"Санкции не должны приводить к тому, чтобы страдал бизнес", — добавил он.

О приверженности идее отмены санкций против России высказался и президент Чехии Милош Земан. Тем не менее, он отметил, что, несмотря на подобные трудности, торговый баланс между Чехией и Россией вырос, а также увеличилось число российских туристов в стране. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Земан заявил российскому коллеге, что "с санкциями нужно заканчивать".

Также о негативном влиянии санкций Евросоюза рассказал и бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. По словам политика, польские предприниматели были вынуждены искать менее выгодные рынки после введения ограничительных мер в адрес России.

О неэффективности санкционного давления заявил и бывший сотрудник Госдепа Дэниел Фрид, призвав западные страны к общению для разрешения трудностей в отношениях с Москвой.

Согласно подсчетам Австрийского института экономических исследований (WIFO), с 2014 года европейские страны потеряли более 30 миллиардов евро в связи с введением санкций против Москвы. Такое сокращение обусловлено падением европейского экспорта в Россию, который составлял 120 миллиардов евро в 2013 году и всего 72 миллиарда евро в 2016.

Позиция России

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Москва не станет просить Вашингтон отменить ограничительные меры. Он также назвал санкции знаком недружественного поведения США в отношении России. Дипломат отметил, что эти меры делают невозможным эффективное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что в будущем западные страны сами поймут необходимость отмены санкций в отношении России. Он также отметил, что российские власти не будут ввязываться в переговоры по снятию ограничительных мер в отношении России.

Владимир Путин назвал санкции методом, используемым в политических целях в конкурентной борьбе. Он также заявил, что санкции оказали и позитивный эффект, в частности, в стране, по словам президента России, реально выросло производство в ряде сложных отраслей.