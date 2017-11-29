Париж призвал к ужесточению санкций против КНДР

ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Французские власти решительно осуждают новые ракетные испытания КНДР и призывают к ужесточению санкций против Пхеньяна, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

"Я самым решительным образом осуждаю запуск ракеты, произведенный сегодня Северной Кореей", — сказано в заявлении главы МИД Франции.

Ле Дриан напомнил, что Париж последовательно заявляет о многочисленных нарушениях со стороны Пхеньяна резолюций Совета Безопасности ООН по северокорейской ядерной и баллистической программам, которые наносят удар по режиму нераспространения и подвергают опасности международную безопасность.

"Я убежден в том, что сейчас как никогда ранее настало время усиления давления и санкций", — подчеркнул он.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил ракетный пуск КНДР. "Я осуждаю новое безответственное испытание баллистической ракеты Северной Кореи. Это подкрепляет нашу решимость усилить давление на Пхеньян и солидарность с нашими партнерами", — заявил Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Je condamne le nouvel essai balistique irresponsable de la Corée du Nord. Il renforce notre détermination à augmenter la pression sur Pyongyang et notre solidarité avec nos partenaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 ноября 2017 г.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.