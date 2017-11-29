Обвиняемый в теракте в Нью-Йорке Саипов не признал вину в суде

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в организации атаки в Нью-Йорке Сайфулло Саипов не признал свою вину в суде, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

Во вторник 29-летний Саипов предстал в федеральном суде Нью-Йорка на официальном предъявлении обвинения.

"Он не признал вину", — заявил представитель ведомства. Следующее появление Саипова в суде запланировано на 23 января 2018 года.

Неделю назад большое жюри вынесло Саипову обвинительное заключение из 22 пунктов. В общей сложности Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ*, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

По двум статьям обвинения Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

В Нью-Йорке 31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

* Запрещенная в России террористическая организация