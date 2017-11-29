Госдеп осудил включение СМИ в российский закон об иноагентах

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Госдеп США назвал новый российский закон о статусе иностранного агента для СМИ угрозой свободе прессы и нарушением прав человека в России, призвал не применять его для ограничения работы СМИ.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.

"Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль (над их работой) и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, "свобода выражения, в том числе свобода слова и СМИ, которые правительство может считать "неудобными" — универсальные права человека, которые Россия обязалась соблюдать".

В госдепартаменте считают, что включение СМИ в закон об иноагентах "открывает дверь для обременительных требований, которые еще больше будут подавлять свободу слова и независимость изданий в России".

"США призывают правительство России не использовать этот закон для усиления ограничения работы СМИ или свободы выражения", — говорится в заявлении госдепа.