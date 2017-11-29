Госдеп осудил включение СМИ в российский закон об иноагентах

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Госдеп США назвал новый российский закон о статусе иностранного агента для СМИ угрозой свободе прессы и нарушением прав человека в России, призвал не применять его для ограничения работы СМИ.
"Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль (над их работой) и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
В госдепартаменте считают, что включение СМИ в закон об иноагентах "открывает дверь для обременительных требований, которые еще больше будут подавлять свободу слова и независимость изданий в России".
"США призывают правительство России не использовать этот закон для усиления ограничения работы СМИ или свободы выражения", — говорится в заявлении госдепа.