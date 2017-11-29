США, Япония и Южная Корея выступили за проведение срочного заседания СБ ООН

ООН, 29 ноя — РИА Новости. США, Япония и Южная Корея запросили проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН после очередного ракетного пуска КНДР, сообщили РИА Новости в постпредстве Италии при ООН.

Италия является действующим председателем СБ ООН.

"США, Япония и Республика Корея запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности. Мы работаем над внесением заседания в график работы", — сказал представитель дипмиссии.

Постпредство США при ООН в своем Twitter сообщило, что заседание пройдет в открытом формате в 16.30 по времени Нью-Йорка (30 ноября в 00.30 мск).

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.