Тиллерсон рассказал о планах США в связи с новым ракетным пуском КНДР

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона собрать в рамках спецвстречи своих союзников и партеров для обсуждения противостояния угрозам со стороны КНДР в связи с недавним пуском ею баллистической ракеты, следует из сообщения, распространенного госдепартаментом США во вторник.

"Соединенные Штаты, в сотрудничестве с Канадой, созовут встречу "Командования объединенных наций" (было сформировано во время Корейской войны 1950-53 годов под флагом ООН для помощи Южной Корее — ред.) с Республикой Кореей и Японией и другими ключевыми странами, которые больше всего страдают от этой проблемы, чтобы обсудить, как глобальное сообщество может противостоять угрозе всему мировому сообществу от Северной Кореи", — заявил Тиллерсон.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.