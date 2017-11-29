Пентагон рассказал подробности о новом пуске ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. КНДР произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), траектория полета которой была выше, чем у всех предыдущих ее ракет, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

"КНДР запустила МБР, которая пролетела выше, чем все предыдущие ее ракеты", — сказал Мэттис на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, которые транслировал телеканал CNN, это испытание свидетельствует о том, что КНДР "создает ракеты, которые могут угрожать практически всему миру". Министр также отметил, что это "угроза миру в регионе и во всем мире, а также, безусловно, США".