В Японии провели экстренное заседание СНБ после пуска ракеты КНДР

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Правительство Японии провело экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском в КНДР новой баллистической ракеты, передало агентство Киодо.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил перед журналистами на рассвете в среду, потребовав созыва СБ ООН.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.