Великобритания призвала КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Великобритания после очередного ракетного пуска КНДР призвала Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт.

"Мы призываем режим отказаться от своих программ, и вместо этого вкладывать в народ Северной Кореи. Мы выступаем вместе с нашими союзниками в регионе", — заявил Райкрофт журналистам в ООН.

Председатель Совета Безопасности ООН также сообщил журналистам, что ведет консультации относительно дальнейших действий Совета после очередного ракетного пуска КНДР.

"Мы на связи с многими делегациям в Совете Безопасности, чтобы посмотреть, что можно сделать", — сказал постпред Италии при ООН, председательствующий в СБ ООН в ноябре Себастьяно Карди.

В своем национальном качестве Карди подчеркнул, что "каждый запуск баллистической ракеты — это угроза международному миру и безопасности и, в частности, безопасности Японии". Постпред Японии при ООН Коро Бешо, в свою очередь, выразил "крайнюю обеспокоенность" развитием событий и отметил, что в Токио уже "публично осудили" действия КНДР.

Ранее Пентагон заявил, что Северная Корея в ночь на среду, предположительно, провела новое испытание баллистической ракеты.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.