Великобритания призвала КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Великобритания после очередного ракетного пуска КНДР призвала Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт.
Председатель Совета Безопасности ООН также сообщил журналистам, что ведет консультации относительно дальнейших действий Совета после очередного ракетного пуска КНДР.
"Мы на связи с многими делегациям в Совете Безопасности, чтобы посмотреть, что можно сделать", — сказал постпред Италии при ООН, председательствующий в СБ ООН в ноябре Себастьяно Карди.
Ранее Пентагон заявил, что Северная Корея в ночь на среду, предположительно, провела новое испытание баллистической ракеты.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.