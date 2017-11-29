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В мире

"Белым вход воспрещен". Во Франции набирает ход расизм наоборот

08:0029.11.2017
(обновлено: 08:14 29.11.2017)
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© AP Photo / Christophe EnaДевушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, ФранцияДевушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
© AP Photo / Christophe Ena

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Активисты французского профсоюза SUD готовятся провести в декабре особые образовательные тренинги. Вход на них белым будет воспрещен. За закрытыми дверьми выходцы из Азии и Африки собираются обсудить то, что они называют "государственным расизмом" во Франции: недостаток "расовых" профессиональных кадров в различных сферах деятельности. Мероприятия, исключающие участие белого населения, проводятся в Пятой республике не впервые. Весной 2017 года подобный скандал разгорелся вокруг фестиваля афрофеминисток из группы Mwasi, а в 2016-м — в связи с учебными занятиями в университете Париж-VIII. С тех пор в обществе нет единого мнения: допустимы ли ограничения по цвету кожи, если они затрагивают не прежних жертв дискриминации, а этническое большинство.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПредвыборная агитация в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Предвыборная агитация в Париже

"Мы вас не ждем"

Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2017 / Denis Charlet
"Национальный фронт" и Ле Пен пожалуются на банки, которые закрыли их счета
Национальный вопрос во Франции — один из самых болезненных, недаром в стране действует запрет на публикацию этнической и расовой статистики. Узнать, сколько в государстве проживает людей различного цвета кожи, юридически невозможно. Однако потомки прибывших с других континентов мигрантов уверены: их удельный вес в высших слоях общества невелик. В ходе назначенных на 18 и 19 декабря в Сен-Дени семинаров будут обсуждать и эту тему. Белых на дискуссию не пригласят, поскольку острые моменты жертвы расовой дискриминации предпочитают обсуждать в своем кругу.

Депутат Национальной ассамблеи Франции Даниэль Обоно понимает желание темнокожих собраться в закрытом кругу и сравнивает "не-белых" с жертвами харассмента. "Я снова возвращаюсь к примеру с феминистками. Женщинам, пострадавшим от насилия, нужно обсуждать некоторые вещи в обстановке доверия. Есть потребность в общении с  теми, с кем можно отождествить себя, у кого точно такие же проблемы. Поэтому речь идет о педагогическом средстве, позволяющем людям более свободно общаться", — объясняет сторонница левых. Поддерживает политика историк Франсуа Дюрпэр. "Надо избегать эмоционального взгляда на этот феномен, анализировать вместо этого мотивацию участников", — говорит исследователь.

Без громкого скандала "семинары не для белых" вряд ли обойдутся. В программе мероприятий упоминаются анализ и осуждение "государственного расизма", который якобы мешает выходцам из бывших колоний занять достойное место в обществе. Спорную формулировку заметили в Министерстве образования и оскорбились. Глава ведомства Жан-Мишель Бланке заявил, что подаст в суд на антирасистов за распространение порочащих сведений. Однако перспективы иска — туманные. Потому как законы Франции не предусматривают преследования за диффамацию против общественных организаций.

© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции

"Мы шокированы: это расизм наоборот"

Мигранты на спасательном судне в Средиземном море. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
Исследование: в Швеции мужчины-мигранты все чаще начинают торговать собой
Допустимо ли вешать табличку "вход белым воспрещен", пусть и временно? Правые и крайне правые во Франции приняли в штыки новый поворот в борьбе с дискриминацией. "В основе своей эта практика "семинаров на основе не-смешения рас" представляет собой форму расизма, пусть и расизма наоборот. Происходящее глубоко шокирует меня как гражданина республики, ведь наш образ правления не позволяет проводить различия по расовому признаку!" — заявил РИА Новости Ален Авелло, глава ассоциации работников образования, поддерживающих "Национальный фронт".

Авелло и его коллеги-преподаватели "присоединяются к возмущению министра образования". "Эти "семинары" неконституционны и неприемлемы, все верно, господин министр! Но твердость, о которой вы говорите, требует большего: отделение профсоюза SUD, который ответственен за мероприятие и не уважает принципы нашей республики, он должен быть выставлен за пределы наших школ", — говорится в совместном заявлении группы преподавателей во главе с Авелло, известной как ассоциация "Корни". 

В свою очередь лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен предлагает решение в том же духе: принять меры в отношении тех, кто разработал антирасистские тренинги "не для всех". "Реакция министра спасительна, но должна сопровождаться образцовыми санкциями", — написала политик в социальной сети.

К националистам неожиданно присоединилась Лига по борьбе с расизмом и антисемитизмом (LICRA). В опубликованном заявлении сказано, что "семинары не для белых" — "внесение духа разделения и отвержения иного" во французское общество.

Несмотря на то что расовая сегрегация, проводившаяся в прошлом белым населением, единодушно осуждается всем французским обществом — от ультралевых до крайне правых, — тот же подход, вывернутый наизнанку, вызывает не обструкцию, а споры. В ответ на заявление LICRA и министра Бланке группа левых интеллектуалов написала коллективное письмо в защиту SUD. "Прежде всего, нужно напомнить то, что и так должно быть очевидно: эти семинары — антирасистские, их цель — борьба с расовой дискриминацией. <…> С практиками подобного рода много раз экспериментировало феминистское движение. Цель самого метода не-смешения — способствовать установлению равенства, того самого, слова о котором написаны на парадных входах в наши мэрии", — говорится в обращении.

© AP Photo / Michel EulerПокупательница проходит мимо мясной лавки с халяльными продуктами для мусульман на рынке в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Покупательница проходит мимо мясной лавки с халяльными продуктами для мусульман на рынке в Париже

"У власти во Франции слишком много белых"

Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нелегальные мигранты устроили мятеж в Мадриде
Чтобы понять, как сами потомки мигрантов относятся к программе антирасистов, РИА Новости при поддержке Sputnik France запросило комментарий у ассоциации CRAN, защищающей чернокожее население Пятой республики. Выходцы из Африки не осуждают новый поворот в борьбе за их права. Представитель CRAN Жоан Луи считает, что "не имеет права судить людей, решивших встретиться, чтобы поделиться своим опытом, в строго очерченном кругу". По мнению активиста, во французском обществе доминирует коренное население страны, что дает другим расам повод для возмущения. "Вспомним, как много мест во власти — в Национальной ассамблее, в сенате, в министерских кабинетах, где нет никакого смешения — ни расового, ни гендерного. Представлены только мужчины, имеющие схожий фенотип", — приводит свои доводы Луи. По его мнению, белых слишком много и в области культуры. "В Опере Бастилии, в "Комеди Франсэз", в театре Одеон", — перечисляет он.

Тем временем власти страны задумываются над тем, чтобы запретить встречи, вход на которые заказан белым. В начале года именно так поступили с фестивалем, проводившимся афрофеминистками из группы Mwasi. Они хотели ввести свой фейс-контроль: на мероприятия приходят только чернокожие, преимущественно женщины. После долгих колебаний мэр Парижа социалистка Анн Идальго надавила на "антирасисток", и закрытые для белых встречи прошли за пределами общественного пространства — в частных квартирах.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Тарас Рязанцев
"По мнению активиста, во французском обществе доминирует коренное население страны.."
___
О_о а должно быть иначе?
08:30
29.11.2017
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Тарас Рязанцев
Странные какие-то. Если они хотят обсудить трудности которые для них создают "белые" то наоборот нужно их приглашать, чтобы те это поняли.
А если они Коран хотят почитать и способы подрыва обсудить, то на фиг нужны такие сходки.
08:29
29.11.2017
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