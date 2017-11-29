"Белым вход воспрещен". Во Франции набирает ход расизм наоборот

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Активисты французского профсоюза SUD готовятся провести в декабре особые образовательные тренинги. Вход на них белым будет воспрещен. За закрытыми дверьми выходцы из Азии и Африки собираются обсудить то, что они называют "государственным расизмом" во Франции: недостаток "расовых" профессиональных кадров в различных сферах деятельности. Мероприятия, исключающие участие белого населения, проводятся в Пятой республике не впервые. Весной 2017 года подобный скандал разгорелся вокруг фестиваля афрофеминисток из группы Mwasi, а в 2016-м — в связи с учебными занятиями в университете Париж-VIII. С тех пор в обществе нет единого мнения: допустимы ли ограничения по цвету кожи, если они затрагивают не прежних жертв дискриминации, а этническое большинство.
"Мы вас не ждем"
Депутат Национальной ассамблеи Франции Даниэль Обоно понимает желание темнокожих собраться в закрытом кругу и сравнивает "не-белых" с жертвами харассмента. "Я снова возвращаюсь к примеру с феминистками. Женщинам, пострадавшим от насилия, нужно обсуждать некоторые вещи в обстановке доверия. Есть потребность в общении с теми, с кем можно отождествить себя, у кого точно такие же проблемы. Поэтому речь идет о педагогическом средстве, позволяющем людям более свободно общаться", — объясняет сторонница левых. Поддерживает политика историк Франсуа Дюрпэр. "Надо избегать эмоционального взгляда на этот феномен, анализировать вместо этого мотивацию участников", — говорит исследователь.
Без громкого скандала "семинары не для белых" вряд ли обойдутся. В программе мероприятий упоминаются анализ и осуждение "государственного расизма", который якобы мешает выходцам из бывших колоний занять достойное место в обществе. Спорную формулировку заметили в Министерстве образования и оскорбились. Глава ведомства Жан-Мишель Бланке заявил, что подаст в суд на антирасистов за распространение порочащих сведений. Однако перспективы иска — туманные. Потому как законы Франции не предусматривают преследования за диффамацию против общественных организаций.
"Мы шокированы: это расизм наоборот"
Авелло и его коллеги-преподаватели "присоединяются к возмущению министра образования". "Эти "семинары" неконституционны и неприемлемы, все верно, господин министр! Но твердость, о которой вы говорите, требует большего: отделение профсоюза SUD, который ответственен за мероприятие и не уважает принципы нашей республики, он должен быть выставлен за пределы наших школ", — говорится в совместном заявлении группы преподавателей во главе с Авелло, известной как ассоциация "Корни".
В свою очередь лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен предлагает решение в том же духе: принять меры в отношении тех, кто разработал антирасистские тренинги "не для всех". "Реакция министра спасительна, но должна сопровождаться образцовыми санкциями", — написала политик в социальной сети.
К националистам неожиданно присоединилась Лига по борьбе с расизмом и антисемитизмом (LICRA). В опубликованном заявлении сказано, что "семинары не для белых" — "внесение духа разделения и отвержения иного" во французское общество.
Несмотря на то что расовая сегрегация, проводившаяся в прошлом белым населением, единодушно осуждается всем французским обществом — от ультралевых до крайне правых, — тот же подход, вывернутый наизнанку, вызывает не обструкцию, а споры. В ответ на заявление LICRA и министра Бланке группа левых интеллектуалов написала коллективное письмо в защиту SUD. "Прежде всего, нужно напомнить то, что и так должно быть очевидно: эти семинары — антирасистские, их цель — борьба с расовой дискриминацией. <…> С практиками подобного рода много раз экспериментировало феминистское движение. Цель самого метода не-смешения — способствовать установлению равенства, того самого, слова о котором написаны на парадных входах в наши мэрии", — говорится в обращении.
"У власти во Франции слишком много белых"
Тем временем власти страны задумываются над тем, чтобы запретить встречи, вход на которые заказан белым. В начале года именно так поступили с фестивалем, проводившимся афрофеминистками из группы Mwasi. Они хотели ввести свой фейс-контроль: на мероприятия приходят только чернокожие, преимущественно женщины. После долгих колебаний мэр Парижа социалистка Анн Идальго надавила на "антирасисток", и закрытые для белых встречи прошли за пределами общественного пространства — в частных квартирах.