Южная Корея провела собственные испытания в ответ на пуск ракеты в КНДР

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Южная Корея провела собственные ракетные испытания в ответ на пуск новой баллистической ракеты в КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По его данным, в с 3.23 до 3.44 по местному времени (с 21.23 до 21.44 мск) были проведены объединенные ракетные учения сухопутных, морских и военно-воздушных сил по нанесению точечных ударов по КНДР. Были проведены пуски баллистической ракеты "Хёнму-2" с дальностью 300 километров, ракеты "Хэсон-2" класса "корабль — земля" с дальностью 1000 километров и ракета "Спайс —2000" класса "воздух-земля" с дальностью 57 километров.

Как сообщалось ранее, южнокорейские военные зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР в 3.17 (21.17 мск) недалеко от Пхеньяна. Ракета пролетела около 1000 километров и упала в 210 километрах от Японии.