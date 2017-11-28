США и Южная Корея постоянно провоцируют КНДР, считает Слуцкий

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вашингтон и Сеул неоднократно провоцировали руководство Северной Кореи, все стороны продолжают только повышать градус напряженности, и это может плохо закончится, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Пока подтверждения запуска ракеты со стороны КНДР у нас нет. Но если это так, то это очередной безответственный шаг со стороны Пхеньяна, направленный на разжигание противостояния в регионе. Но стоит признать, что и Вашингтон, и Сеул неоднократно провоцировали руководство Северной Кореи как своей риторикой, так и проведением военных учений вблизи ее границ. К сожалению, все стороны продолжают только повышать градус напряженности, и это может плохо закончится", — сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что Россия не может оставаться в стороне, так как все это происходит в непосредственной близости с нашими границами. "Не раз мы предупреждали на всех уровнях о возможности катастрофических последствий от такой деструктивной политики для мира в целом", — добавил он.

"Москва неоднократно заявляла, что не поддерживает самопровозглашенный ядерный статус КНДР и осуждает ракетные пуски, нарушающие все резолюции Совбеза ООН. Мы продолжим обращать на это внимание", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 км от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).