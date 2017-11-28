Тиллерсон заявил о совместной санкционной политике США и ЕС против России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. США и Европа противодействуют "российской агрессии", проводя согласованную санкционную политику в отношении Москвы, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон в своем выступлении в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики", — заявил глава госдепа.

Он выразил надежду, что Москва примет меры для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит "свои обязательства в рамках "Минска". После этого, по словам Тиллерсона, начнется процесс "восстановления нормальных отношений".

Госсекретарь отметил, что антироссийские санкции останутся в силе, пока не будут выполнены Минские соглашения.

"Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций", — подчеркнул Тиллерсон.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Москва ответила продовольственным эмбарго в отношении стран, которые ввели ограничительные меры.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать снятие санкций с реализацией "Минска-2", поскольку Россия не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом соглашений. Выполнять минские договоренности должны с одной стороны — Киев, с другой — ДНР и ЛНР, а Москва выступает лишь одним из гарантов.