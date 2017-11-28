В минобороны Японии рассказали о испытаниях ракет КНДР

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Ракета КНДР пролетела около 1000 км, ущерба при падении в Японском море не зафиксировано, заявил журналистам глава минобороны Японии Ицунори Онодэра.

По его словам, высота траектории полета ракеты составила около 4000 километров.

Примерно также же данные опубликовало министерство обороны Южной Кореи. Агентство Рёнхап привело сведения объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил о том, что ракета достигла высоты 4500 метров, пролетев расстояние в 960 км.