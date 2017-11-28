Тиллерсон признал отставание США от России в Арктике

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США существенно отстают от России и других стран в деле продвижения своих интересов в арктическом регионе, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Выступая в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, дипломат обратил внимание на возрастающее значение Заполярья. "Россия сделала этот регион стратегическим приоритетом, — отметил Тиллерсон. — Даже Китай начал строить ледоколы, не будучи арктическим государством". При этом он подчеркнул, что Штаты также заинтересованы в наращивании присутствия в Арктике, однако сейчас Вашингтон не располагает необходимыми ресурсами.

Госсекретарь посетовал, что в арсенале США на сегодняшний день есть только один действующий ледокол, не так давно ВМС разместили заказ на разработку нового корабля. Тиллерсон также высказался по поводу участия Соединенных Штатов в Арктическом совете и прочих партнерских форматах. "Они позволят сообща с арктическими странами разрабатывать международные нормы и дальнейшие правила игры, что очень важно, поскольку ранее этим сферам уделялось гораздо меньше внимания", — считает госсекретарь.