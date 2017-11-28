Останки русского офицера XIX века, которые нашли в Турции, передадут Польше

АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Останки русского офицера XIX века польского происхождения подполковника Карла Ржепецкого, которые были обнаружены в апреле в турецкой провинции Ардаган, будут переданы в Польшу, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Представитель мэрии Ардагана в конце апреля сообщил РИА Новости, что гроб с останками русского офицера был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в Карс для дальнейшего исследования.

Как сообщила РИА Новости в мае пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, дипмиссия передала турецкой стороне информацию из Российского государственного военно-исторического архива о вероятной принадлежности останков офицера. По ее словам, с большой долей вероятности они принадлежат Ржепецкому, который служил в 78 пехотном Навагинском полке 20-й стрелковой дивизии и скончался в 1894 году от кровоизлияния в мозг.

"Мы знаем, что это человек польского происхождения. Мы также знаем, что его потомки живут в Польше. Мы начали процесс возвращения его останков в эту страну. Российская сторона также будет включена в этот процесс, так как этот офицер служил в российской армии. Польская сторона требует, чтобы его похоронили в том месте, откуда он родом ", — заявил Куртулмуш при посещении провинции Карс. Его цитирует газета Hurriyet. © Фото : РВИО Во Франции экспедиция нашла оружие трех армий и останки русского солдата

По словам министра, этот вопрос обсуждался во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Польшу в октябре.

Ржепецкий был похоронен в годы, когда Ардаган и Карс входили в состав России. По итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Карсская область, куда входил Ардаган, отошла Российской империи, затем была передана Турции по Московскому договору 1921 года.