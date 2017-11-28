Трампу доложили о запуске КНДР баллистической ракеты

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Белый дом проинформировал президента США о пуске ракеты Северной Кореей в то время, когда ракета еще находилась в воздухе, сообщила в своем микроблоге в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президенту было доложено о ситуации с Северной Кореей ещё тогда, когда ракета была в воздухе", — написала она.

Ранее в пресс-службе Пентагона заявили РИА Новости, что Северная Корея в ночь на среду, предположительно, провела новое испытание баллистической ракеты. В американском оборонном ведомстве отметили, что находятся "в процессе оценки ситуации".

Северная Корея проводила пуски ракет по два-три раза в месяц с апреля этого года, однако с 15 сентября, когда баллистическая ракета, выпущенная из КНДР, перелетела через территорию Японии, наблюдалось затишье.

Несмотря на международный нажим, прежде всего санкции СБ ООН, Пхеньян не прекращает вооружаться под предлогом защиты от агрессии США.